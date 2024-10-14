Москва, 14 октября, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала 14 октября, что посетила более 2 тыс. украинских военнопленных, находящихся в российских учреждениях.

Павел Лисицын/РИА Новости

Она отметила, что взаимодействует с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом и посещает военнопленных вместе с ним.

«Посетили более 2 тыс. украинских военных, которые находятся в закрытых учреждениях на нашей территории, аналогичные визиты были совершены в отношении наших военнопленных на украинской стороне», — сообщила Москалькова в интервью aif.ru.

Пленные передают через омбудсменов письма родственникам. Подобных акций было три, последняя прошла в августе. Сейчас готовы к передаче ещё 300 писем от пленных бойцов ВСУ. При этом украинская сторона передаст Москальковой 300 писем от российских военнопленных.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 103 на 103. Освобождённые из плена российские военные сначала были доставлены в Белоруссию, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. На родине, в России они проходят курс лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

В период с 5 по 11 октября в зоне спецоперации 43 украинских военнослужащих сдались в плен российским бойцам.

Как сообщил 12 октября российский военкор Юрий Котенок, многие пленные хотели бы получить российское гражданство и не стремятся вернуться на Украину в рамках обмена.