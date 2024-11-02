Москва, 2 ноября, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала Украину вернуться к конструктивному диалогу и ускорить обмены военнопленными.

Михаил Соколов/ТАСС

«Мы неоднократно обращались по активизации российско-украинского обмена пленными. Это является важной гуманитарной темой и полностью соответствует международным принципам и нормам», — написала она в Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что процессы обмена проходят крайне тяжело и медленно ввиду политизации вопроса украинской стороной.

Москалькова сообщила, что более года Украина не даёт согласие на принятие военнослужащих 102-й, 126-й, 118-й бригад. По её словам, Киев согласился забрать только 279 человек из предложенных к обмену 935 военнослужащих.

«Считаем необходимым вернуться к конструктивному диалогу и убыстрить обмены пленными», — добавила Москалькова.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина в настоящее время фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией. Она отметила, что киевский режим сосредоточился исключительно на обмене военнослужащих тех подразделений, которые в России характеризуются как экстремистские, террористические и националистические.

17 июля Москалькова заявила, что переговоры с Киевом о возвращении пленных проходят непросто. По её словам, Украина удерживает ещё многих российских военных. Омбудсмен поблагодарила Минобороны и спецслужбы, чьи усилия возвращают бойцов к их родным.