Москва, 1 декабря, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Украина должна решать территориальный вопрос самостоятельно.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтону на умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках», — написала она в Telegram-канале.

Она отметила, что главу киевского режима Владимира Зеленского предали его хозяева.

«Так они всегда предают. Потому что цель их была не помощь Украине, а ущерб России. Проблема в том, что многим украинцам преступно внушили, что это одно и то же», — добавила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря Салливан заявил, что Киев должен самостоятельно решать вопрос территориальных уступок для достижения мира с Москвой. По его словам, ключевой момент заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу, которая не должна навязываться извне, в том числе Вашингтоном.

26 ноября газета The Washington Post написала, что ряд официальных лиц США и европейских союзников Киева признали необходимость отказа Украины от территорий в пользу России для урегулирования конфликта. В материале отмечается, что среди европейских политиков уступка Украиной территорий раньше являлась табуированной темой. Теперь же они, как утверждает издание, готовы признать необходимость такой меры для проведения мирных переговоров.