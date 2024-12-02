Париж, 2 декабря, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Оппозиция во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, который 2 декабря провёл законопроект о бюджете социального страхования в обход депутатов. Об этом заявила лидер фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» в парламенте Матильда Пано.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Мишель Барнье

Проводя законопроект о бюджете соцстрахования на 2025 год в обход голосования парламента, Барнье пошёл на риск отставки правительства.

«Это самый жестокий бюджет социального страхования в истории Франции. Мы немедленно выдвигаем вотум недоверия», — сказала Пано в обращении, которое транслировал телеканал BFMTV.

Политик добавила, что депутаты намерены добиваться отставки Эммануэля Макрона с поста президента. Пано обвинила главу государства и членов правительства в «тоталитаризме» и насильственном проведении законопроектов.

Голосование по вопросу доверия к правительству Барнье состоится 4 декабря. Кабинет министров уйдёт в отставку в случае, если за это проголосуют по меньшей мере 289 из 577 депутатов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что новое правительство, которое возглавил Барнье, намерено довести людей до отчаяния и потому должно быть отправлено в отставку.

Состав нового правительства во Франции огласили 22 сентября. В него не вошли представители левой коалиции и правых сил, которые на июльских выборах заняли первое и третье места соответственно.

После оглашения результатов выборов занимавший тогда пост главы правительства Габриэль Атталь заявил о намерении подать в отставку. 16 июля Макрон удовлетворил его прошение. 5 сентября новым премьер-министром страны был назначен бывший еврокомиссар и экс-глава министерства иностранных дел Франции Барнье.