Дамаск, 2 декабря, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Сирийские повстанцы в любое время готовы начать переговоры с официальными властями Сирии, сообщил турецкий телеканал A Haber со ссылкой на лидера оппозиционной Национальной коалиции Хади аль-Бахру.

«Мы готовы к переговорам хоть с завтрашнего дня», — сказал он.

Вместе с тем аль-Бахра отметил, что оппозиция не намерена прекращать противостояние якобы до тех пор, пока не будет начат «процесс политического урегулирования» и включение в эту деятельность Организации Объединённых Наций.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков начали наступление на позиции правительственной армии в провинции Алеппо в Сирии. Им удалось захватить 13 населённых пунктов и самую крупную базу Вооружённых сил республики в этом регионе. 29 ноября появилась информация, что правительственные войска Сирии начали контрнаступление для вытеснения террористов.