Вашингтон, 2 декабря, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Исход украинского конфликта решит разрыв численности войск Украины и России, пишет американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

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«Наиболее важным моментом, определяющий конфликт, станет разрыв между числом военных, которые мобилизует Киев и Россия. ВСУ сталкиваются с недостаточно укомплектованными бригадами на первой линии фронта, а также медленно проходящей мобилизацией», — указано в публикации.

Уточняется, что роль будет играть не только численность, но и желание военных бороться. Также в материале указано, что есть возможность тренировать бойцов ВСУ за пределами страны.

В публикации отмечено, что украинские чиновники признают, что ВСУ сталкиваются с серьёзными трудностями на фронте.

Как передавало ИА Регнум, в мае украинские власти ужесточили меры мобилизации. Новый закон позволил сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также разрешил призывать ряд категорий граждан, до этого считавшихся негодными к военной службе. При этом призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

27 ноября агентство Associated Press (AP) написало, что администрация действующего президента США Джо Байдена требует от Киева нарастить численность войск, в том числе путём призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет.

2 декабря главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что американцы никогда не воевали за те идеи, за которые сражаются россияне. По её словам, сила России не только и не столько в новой ракетной системе «Орешник», которая произвела неизгладимое впечатление на оппонентов, а в благородстве и понимании, что лежачего не бьют. Она также предположила, что Запад в случае дальнейшей эскалации первым решит остановить конфликт, поскольку желание России победить сильнее.