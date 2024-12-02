Москва, 2 декабря, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Запад в случае дальнейшей эскалации первым решит остановить конфликт, поскольку желание России победить сильнее. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Валерий Шарифулин/РИА Новости

Она напомнила слова из патриотической песни периода Великой Отечественной войны «Священная война».

«Когда задают вопросы, чем это кончится и что будет, если эскалация будет нарастать и нарастать, у меня нет никаких сомнений, что они остановятся первыми. Потому что нашей страсти к победе, нашего «Вставай, страна огромная» у них нет и никогда не было», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

Главный редактор также отметила благородство, которое демонстрировала Россия на протяжении всей истории в ходе военных конфликтов. Так, по словам Симоньян, российский император Петр I во время одной из войн передал шведскому королю продовольствие и медикаменты.

Она также подчеркнула, что часть людей в РФ считают, что России пора перестать быть доброй к своему противнику. Симонян также выразила мнение, что Россия сильна в первую очередь благородством, а не только такими видами вооружений, как новейшая ракета «Орешник».

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Маргарита Симоньян заявила, что конфликт на Украине закончится ракетным ультиматумом, и следует подождать, кто первый решит отказаться от конфронтации. Так она прокомментировала обращение президента РФ Владимира Путина по поводу применения «Орешника» в ответ на удары по территории России западным дальнобойным оружием.

28 ноября телеканал CNN привёл цитату из доклада Института изучения войны (ISW) в котором говорилось, что Россия своими действиями на поле боя и в политическом пространстве заставила Запад играть по её правилам, вынудив исходить из российских предпосылок в ущерб собственной стратегии. Соавтор этого документа Карина Степаненко пояснила, что стратегия представляет собой возрождение советской концепции «рефлексивного контроля».