Москва, 2 декабря, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за время боевых действий на курском направлении потеряли 37 355 военнослужащих. Об этом 2 декабря сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, украинская армия лишилась 226 танков, 161 боевой машины пехоты, 123 бронетранспортеров, 1206 боевых бронированных машин, 1065 автомобилей, 305 артиллерийских орудий.

Также российские военные уничтожили 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 70 станций радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных систем контрбатарейной борьбы.

Бойцы Вооружённых сил Росси при поддержке артиллерии и авиации нанесли удары по позициям украинских войск в районах Викторовки, Гуево, Заолешенки, Кругленького, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Мирного, Нижнего Клина, Николаевки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Новоивановки, Плёхово, Свердликово и Черкасского Поречного. Также под огонь российских сил попали позиции ВСУ в Басовке, Беловодах, Журавки, Мирополья и Павловки в Сумской области.

Как сообщало ИА Регнум, только за прошедшие сутки потери ВСУ на курском направлении превысили 250 военных. Также уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре миномёта. Один военнослужащий украинской армии сдался в плен.

Заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орёл 2 декабря сообщил, что бойцы ВСУ перешли в атаку в Курской области с применением большого количества техники НАТО. По его словам, украинские войска совершают не менее трёх-четырёх попыток атак в день.

При этом российские военные при помощи расчётов FPV и точных ударов артиллерии западню технику активно уничтожают.