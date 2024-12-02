Москва, 2 декабря, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 250 военных на курском направлении. Об этом 2 декабря сообщило Министерство обороны РФ.

Nazar Furyk/Global Look Press

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре миномёта. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Леонидово, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Никольский, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новая Сорочина, Свердликово и Плёхово.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 37 355 военнослужащих, 226 танков, 161 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортёра, 1206 боевых бронированных машин.

Как передавало ИА Регнум, 29 ноября средства противовоздушной обороны сбили ракету ВСУ в небе над Курской областью. Комбат бригады морской пехоты с позывным Як рассказал, что большая часть украинских боевиков в курском приграничье прошла подготовку у западных инструкторов-профессионалов.

27 ноября оператор БПЛА рассказал, что расчёт беспилотников спецназа «Ахмат» уничтожил группу военных в форме НАТО в курском приграничье. По его словам, по блиндажу, где, предположительно, укрывалась эта группа, был нанесён удар FPV-дроном.