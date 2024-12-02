Курск, 2 декабря, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) перешли в атаку в Курской области с применением большого количества техники НАТО, которую уничтожают российские военные. Об этом 2 декабря заявил заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орёл.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

В беседе с «РИА Новости» он уточнил, что украинские войска совершают не менее трёх-четырёх попыток атак в день.

«И каждый накат ― с использованием техники. Соответственно, всё это жжётся, это благодаря нашим расчётам FPV <…> благодаря нашим артиллеристам, которые очень точно бьют», ― отметил военный.

По его словам, все места пристреляны, западную технику российские военные ловят на подкатах, поджигают и уничтожают.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ вторглись в Курскую область в ночь на 6 августа. ВС России остановили продвижение украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории региона.

С момента вторжения в курскую область украинские формирования потеряли более 37,1 тыс. военных. За это время украинская армия также лишилась 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортёров, 1204 боевых бронированных машин, 1063 автомобилей, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня и множества другой военной техники.

27 ноября оператор БПЛА рассказал, что расчёт беспилотников спецназа «Ахмат» уничтожил группу военных в форме НАТО в курском приграничье. По его словам, по блиндажу, где, предположительно, укрывалась эта группа, был нанесён удар FPV-дроном.

Вооружённые силы РФ в течение осени 2024 года освободили 88 населённых пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Курской, Запорожской и Харьковской областях. Так, российские военные из группировки «Север» освободили 14 населённых пунктов в приграничье Курской области. Это Апанасовка, Вишнёвка, Бяхово, Внезапное, Викторовка, Краснооктябрьское, Гордеевка, Снагость, Обуховка, Успеновка, Десятый Октябрь, Борки, Покровский и Новая Сорочина.