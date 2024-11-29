Курск, 29 ноября, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России сбили ракету украинских формирований в небе над Курской областью. Об этом 29 октября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Владислав Сергиенко/РИА Новости

«Украинская ракета была уничтожена утром в небе Курской области», — написал он в своём Telegram-канале.

Смирнов также поблагодарил российских зенитчиков и защитников границы за их работу.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября российские силы ПВО сбили за сутки в зоне проведения спецоперации управляемую ракету «Нептун» и 49 украинских дронов. Российские военные также нанесли удары по скоплениям личного состава и военной техники противника в 146 районах.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 27 ноября сообщил о двух сбитых над Чёрным морем ракетах украинских формирований. По его словам, российские военные успешно отразили атаку на город, в результате которой не получил повреждений ни один гражданский объект.

Минобороны РФ 26 ноября сообщило, что украинская армия за последние три дня нанесли два удара американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Курской области. Почти все из них были сбиты российскими средствами ПВО, а долетевшие не нанесли серьёзного ущерба, отметили в ведомстве.