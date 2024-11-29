Москва, 29 ноября, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Основная часть подразделений украинской армии, с которыми сталкивается 810-я бригада морской пехоты в Курской области, прошла подготовку у западных инструкторов-профессионалов. Об этом рассказал «РИА Новости» комбат с позывным Як.

ИА Регнум ВСУ, наёмники, Курская область

По словам командира батальона морпехов, ВСУ пригнали в Курскую область лучшие подразделения, которые проходили наиболее качественную подготовку.

«Обычного украинского мобилизованного обучают около месяца. Здесь же используют части, которые готовили на Западе по три месяца. И тренировали их настоящие специалисты, а не случайные инструктора», — сказал Як.

В числе оккупантов есть и те, «кто на Западе сам кого угодно может подготовить». В качестве примера комбат назвал 3-й полк украинских Сил спецопераций (ССО).

При этом офицер заверил, что морпехи у ВСУ «нормально так крови попили», но недооценивать противника точно не стоит. Мы и с ними справимся, не впервой, да и подготовка не хуже, успокоил Як.

Как сообщало ИА Регнум, группа украинских десантников сдала свой ДОТ (долговременную огневую точку) у населённого пункта Копанки в Харьковской области. Один за другим четыре десантника ВСУ выскочили из ДОТа, на ходу скидывая оружие под прицелами бойцов российской армии. Позже выяснилось, что это военные 77-й аэромобильной бригады.

Удары ВС России по энергетической инфраструктуре Украины могут стать последней каплей и заставить украинцев потребовать от киевских властей переговоров о мире с Москвой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам поражают украинские объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Он не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.