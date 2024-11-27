Курск, 27 ноября, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Расчёт БПЛА группы Аида спецназа «Ахмат» уничтожил группу военнослужащих в форме НАТО в Курской области. Об этом 27 ноября рассказал оператор БПЛА с позывным Элджей.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Наблюдали мы, как они перебегали в лесопосадке в натовской форме. Там и окопы у них, туда наши FPV-шники (операторы дронов. — Прим. ред.) работают», — приводит его слова «РИА Новости».

Как объяснил военнослужащий, его подразделение, выследив группу неприятеля, нанесло удар FPV-дроном по блиндажу, где она предположительно укрывалась.

Как передавало ИА Регнум, в октябре боец Вооружённых сил России с позывным Артист рассказал, что к пыткам мирного население в курском приграничье причастны иностранные наёмники, в числе которых грузины, канадцы, колумбийцы, немцы и поляки. По словам российского военного, солдаты не раз находили тела мирных жителей в сёлах Курской области. Он также заявил, что наёмники убивают за деньги, поэтому им всё равно, за кого воевать.

28 октября ФСБ опубликовала видео с места боестолкновения в брянском приграничье. В руке у одного из ликвидированных была икона с молитвой на польском языке. Около другого нашли флаг Канады, а на плече ещё одного боевика набита татуировка, которую обычно носят военнослужащие из десанта ВС США. Из этих кадров также стало известно, что группа наёмников несла с собой большое количество пластичной взрывчатки Semtex PE4/PW4, произведенной в чешском городе Семтине.