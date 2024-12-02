Москва, 2 декабря, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Фигуранты дела о хищении более 1,1 млрд рублей при закупке автомобилей Skoda Octavia для нужд Госавтоинспекции (ГАИ) могут получить от 9 до 9,5 года колонии. Такие сроки заключения для подозреваемых запросил прокурор. Об этом 2 декабря сообщил «Коммерсантъ».

Наталья Селиверстова/РИА Новости

На скамье подсудимых оказались предприниматели Сергей Кузьменко и Денис Давыдов, а также бывший сотрудник МВД Евгений Никитенко и представитель автопроизводителя Елена Яковлева. Сторона обвинения предложила признать их виновными и приговорить Кузьменко и Никитенко к 9,5 года колонии каждого, Давыдову и Яковлевой назначить по девять лет колонии общего режима. Также прокурор потребовал оштрафовать каждого из них на 1 млн рублей и лишить Никитенко звания полковника полиции.

Уголовное дело о крупном хищении возбудили в марте 2021 года. Как выяснило следствие, стоимость закупаемых автомобилей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» была завышена.

Приговор по делу Замоскворецкий суд Москвы огласит 9 декабря. Все подсудимые находятся под домашним арестом.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения средств на строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.

Подозреваемыми являются бывший начальник отдела капстроительства Балтийского флота федерального казённого предприятия «Управление заказчика капитального строительства Минобороны Алексей Ширинкин и его подчинённая Галина Чистякова. Ущерб государству от их противоправных действий оценили в более чем 100 млн рублей.