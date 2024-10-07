Калининград, 7 октября, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения средств на строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде, сообщила 7 октября пресс-служба СК.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Подозреваемыми являются бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота федерального казённого предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» Алексей Ширинкин и его подчинённая Галина Чистякова, сказано в сообщении.

Контракт на строительство филиала училища был заключён в 2019 году.

«В 2022 году Ширинкин и Чистякова оформили подложные акты приёмки выполненных работ по указанному контракту, причинив своими действиями ущерб государству на сумму свыше 100 миллионов рублей», — отметила пресс-служба.

Чистякову заключили под стражу, Ширинкина — под домашний арест. Кроме того, был наложен арест на автомобиль, загородный дом и участок Ширинкина, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре сотрудники МВД задержали в Краснодаре гендиректора фирмы «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна по подозрению в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны при выполнении гособоронзаказа. По версии следствия, подозреваемый похитил деньги при реконструкции общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища.

За первые восемь месяцев 2024 года было возбуждено почти 500 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа, проинформировала ранее пресс-служба СК. Наибольшее количество таких дел расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях, отмечалось в сообщении.