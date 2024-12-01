Москва, 1 декабря, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Украинские формирования потеряли более 37,1 тыс. боевиков с момента вторжения в приграничные районы Курской области. Об этом 1 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

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«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 37 105 военнослужащих», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что также за время нападения на курское приграничье украинская армия лишилась 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортёров, 1204 боевых бронированных машин, 1063 автомобилей, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня и множества другой военной техники.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября средства российские противовоздушной обороны сбили ракету украинских войск в небе над территорией Курской области. Глава региона Алексей Смирнов поблагодарил российских зенитчиков за их работу.

Ранее в этот же день комбат бригады морской пехоты с позывным Як рассказал, что большая часть украинских военных в курском приграничье прошла подготовку у западных инструкторов-профессионалов. При этом он заверил, что подготовка в армии России ничем не хуже, чем на Западе.

Украинские боевики вторглись в Курскую область 6 августа и попытались пройти вглубь региона. Российские военные остановили их в приграничье и в настоящее время продолжают выдавливать противника с территории РФ.