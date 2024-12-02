Вашингтон, 2 декабря, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден решением о помиловании своего сына Хантера Байдена фактически признал его вину в совершённых преступлениях. Такое заявление сделала 1 декабря член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Хантер и Джо Байден

Законодатель напомнила, что Хантер Байден нарушил законы, касающиеся огнестрельного оружия, законы об иноагентах и против привлечения женщин к проституции. Она указала, что глава Белого дома пытался посадить в тюрьму сыновей избранного президента США Дональда Трампа.

«Это помилование является признанием Джо Байденом того, что Хантер — преступник. Байден пытался посадить сыновей [избранного] президента Трампа в тюрьму, но своего сына отпускает на свободу, хотя он осужден», — пояснила Тейлор-Грин.

Законодатель также отметила, что сотрудники ФБР и минюста США проводили обыск в комнатах сына и супруги Трампа, и назвала Байдена «лжецом и лицемером».

Кроме того, Тейлор-Грин прокомментировала размещенное в соцсети X сообщение Джозефа Байдена, в котором он написал: «Никто не стоит выше закона».

«Как выясняется, Хантер выше. Но кто помилует Джо?» — ответила конгрессвумен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джозеф Байден подписал указ о помиловании своего сына, несмотря на неоднократные заверения в том, что не собирается этого делать.

Помилование касается двух судебных разбирательств. В начале декабря 2023 года сыну американского лидера Байдена предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. В сентябре текущего года Хантер Байден признал вину по всем девяти пунктам обвинения. Хантеру Байдену могло грозить до 17 лет тюрьмы.

11 июня текущего года суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в рамках дела о нарушениях при хранении оружия.

Помилование Хантера Байдена его отцом, действующим главой Белого дома Джозефом Байденом, назвал злоупотреблением и нарушением правосудия избранный президент США Дональд Трамп.