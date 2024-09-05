Вашингтон, 6 сентября, 2024, 01:21 — ИА Регнум. Вину по всем девяти пунктам обвинения в деле о неуплате налогов на сумму более $1,4 млн признал Хантер Байден, сын действующего президента США Джозефа Байдена. Об этом 5 сентября сообщил телеканал NBC.

Иван Шилов ИА Регнум Хантер Байден

Признание вины даёт Хантеру Байдену право ходатайствовать о рассмотрении судом дела в закрытом режиме. Таким образом останутся скрытыми от широкой публики возможные нелицеприятные подробности об образе жизни сына Байдена и его тратах, а также об употреблении им наркотиков.

Вынесение приговора по делу Федеральный суд центрального округа Калифорнии запланировал на 16 декабря, то есть уже после президентских выборов, намеченных на начало ноября. Хантер Байден подтвердил в зале суда, что ему ничего не обещали в обмен на признание вины и на такой шаг он пошёл не под давлением, а добровольно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден не намерен даровать помилование своему сыну Хантеру Байдену, который обвиняется в неуплате налогов на сумму более $1,4 млн. По версии следствия, сын Байдена потратил деньги на праздный образ жизни, в том числе на наркотики. Ему грозит до 17 лет лишения свободы.

Рассмотрение дела о неуплате налогов началось в федеральном суде центрального округа Калифорнии 5 сентября. Сын президента США Байдена Хантер заявил, что намерен признать свою вину. Информации о том, на какие условия возможной сделки с правосудием пошёл обвиняемый и одобрит ли сделку судья, не приводится.

11 июня суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в рамках дела о нарушениях при хранении оружия. Окончательный приговор, предположительно, будет вынесен в октябре, перед президентскими выборами в США.

Байден-младший обвиняется также в том, что он солгал о неупотреблении каких-либо запрещённых наркотических средств за месяц до приобретения огнестрельного оружия и на момент владения им. Утверждается, что на момент покупки он боролся с наркотической зависимостью. Сыну Байдена может грозить до 25 лет лишения свободы по данному делу.