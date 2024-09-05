Вашингтон, 5 сентября, 2024, 23:21 — ИА Регнум. Помилование своему сыну Хантеру Байдену, который может признать вину в неуплате налогов, не намерен даровать президент США Джозеф Байден. Об этом 5 сентября заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в беседе с журналистами на борту самолёта президента, направляющегося в штат Висконсин.

(сс) The White House

«Нет, по-прежнему нет», — ответила представитель Белого дома на соответствующий вопрос.

Кроме того, Жан-Пьер ответила отрицательно и на предположение о смягчении наказания Хантеру Байдену в связи с его намерением добровольно признать вину в неуплате налогов. Пресс-секретарь также ответила отказом на просьбу пояснить, связано ли решение сына Байдена признать вину с выходом его отца Джозефа Байдена из предвыборной гонки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в федеральном суде центрального округа Калифорнии 5 сентября началось рассмотрение дела о неуплате налогов Хантером Байденом на сумму не менее $1,4 млн. Сын президента США Байдена Хантер заявил, что намерен признать свою вину. Как указывает NBC, перед слушаниями адвокаты Хантера Байдена встретились с представителями прокуратуры. Информации о том, на какие условия возможной сделки с правосудием пошёл обвиняемый и одобрит ли сделку судья, не приводится.

По версии следствия, сын Байдена потратил деньги на праздный образ жизни, в том числе на наркотики. Ему грозит до 17 лет лишения свободы.

Ещё в июне Байден подтвердил намерение не препятствовать обвинительному приговору в отношении своего сына Хантера, признанного виновным в деле о нарушениях при хранении оружия. При этом президент США добавил, что считает своего сына, преодолевшего наркотическую зависимость, одним из самых порядочных и достойных людей.

11 июня суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в рамках дела о нарушениях при хранении оружия. Окончательный приговор, предположительно, будет вынесен в октябре, перед президентскими выборами в США.

Байден-младший обвиняется также в том, что он солгал о неупотреблении каких-либо запрещённых наркотических средств за месяц до приобретения огнестрельного оружия и на момент владения им. Утверждается, что на момент покупки он боролся с наркотической зависимостью.