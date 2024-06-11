Вашингтон, 11 июня, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Суд присяжных в ходе заседания 11 июня признал сына президента США Хантера Байдена виновным по делу о хранении оружия, сообщило агентство Reuters.

ТАСС / AP / Matt Slocum

54-летнего Байдена-младшего признали виновным по всем трём пунктам обвинения. Он стал первым ребёнком действующего американского президента, которого осудили за преступление. Судья ещё не выносил приговора, сыну главы государства грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до $750 тыс.

Судья перед завершением заседания объявил, что приговор обычно выносят примерно через 120 дней после вынесения вердикта. Таким образом об окончательном решении будет известно в середине октября, перед президентскими выборами. Прокуроры отказались от комментариев для СМИ после вынесения приговора.

Издание отметило, что Демократическая партия может использовать этот приговор в качестве опровержения заявления экс-президента США Дональда Трампа, также признанного виновным, что система правосудия работает против него.

Как сообщало ИА Регнум, заседание суда присяжных по делу Хантера Байдена началось 10 июня. В первый день оно закончилось без вердикта. Прокуроры обвинили сына президента в нарушении процедуры приобретения оружия. Он солгал, когда покупал оружие, что не употреблял в течение последнего месяца наркотических веществ, хотя в это время боролся с зависимостью. Адвокаты настаивали на том, что факт применения запрещённых веществ не доказали.

Байдену младшему также предъявили обвинения в неуплате налогов на $1,4 млн. По этим обвинениям ему грозит до 17 лет тюрьмы. Сам он заявлял, что стал жертвой преследования со стороны республиканцев.