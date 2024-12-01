Москва, 1 декабря, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки освободили населённые пункты Петровка и Ильинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 декабря рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Ильинка Донецкой Народной Республики», — заявил он на брифинге.

Конашенков уточнил, что украинская армия на этом направлении за сутки потеряла до 380 бойцов, американский бронетранспортёр М113, два автомобиля и британскую гаубицу FH-70.

Военный отметил, что группировки российских войск «Центр» в ходе наступления также освободили населённый пункт Петровка в ДНР.

«Противник потерял [на этом участке фронта] более 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 декабря из сводок стало известно, что армия России за осень освободила 88 населённых пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской, Херсонской, Курской и Харьковской областях. Из этого числа 37 населённых пунктов освободила группировка «Центр», 13 — «Восток», 14 — «Север», 16 — «Юг» и ещё — восемь «Запад».

Ранее, 29 ноября, российские военные освободили населённые пункты Воровское и Раздольное в ДНР. Отмечалось, что военные группировки «Центр» также нанесли удары по нескольким бригадам украинских войск, успешно отразив восемь попыток контратак со стороны противника.

Украинское издание «Страна. ua» 1 декабря заявило, что в деревне Старые Терны в ДНР ведутся ключевые бои за Курахово. Отмечалось, что освобождение этого населённого пункта позволит ВС РФ зачистить промышленную зону в городе, после чего Курахово падёт.