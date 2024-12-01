Москва, 1 декабря, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Осенью 2024 года Вооружённые силы России освободили в общей сложности 88 населённых пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Курской и Харьковской областях. Это следует из сводок Министерства обороны РФ.

РИА Новости/Станислав Красильников

Согласно этим данным, которые проанализировало ТАСС, за осенний период группировка российских войск «Центр» освободила 37 населённых пунктов. Это Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное, Журавка, Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка, Долиновка, Украинск, Мариновка, Нелеповка, Крутой Яр, Гродовка, Михайловка, Красный Яр, Николаевка, Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка, Измайловка, Кураховка, Вишнёвое, Кременная Балка, Вознесенка, Волченка, Степановка, Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка, Новодмитровка, Новая Ильинка и Воровское в ДНР.

При этом войсками российской группировки «Восток» за это же время было освобождено 13 населённых пунктов: Пречистовка, Водяное, Угледар, Золотая Нива, Доброволье, Новоукраинка, Шахтёрское, Ясная Поляна, Максимовка, Ровнополь, Макаровка и Раздольное в ДНР, а также Левадное в Запорожской области.

Военные российской группировки «Север» освободили 14 населённых пунктов в приграничье Курской области. Это Апанасовка, Бяхово, Вишнёвка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость, Десятый Октябрь, Успеновка, Борки, Новая Сорочина и Покровский.

Войска группировки «Юг» осенью освободили 16 населённых пунктов: Красногоровку, Григоровку (рядом с Селидово), Желанное Первое, Георгиевкуа, Григоровку (у Серебрянки), Острое, Верхнекаменское, Желанное Второе, Островское, Максимильяновку, Зоряное, Серебрянку, Александрополь, Катериновку, Антоновку и Дальнее в ДНР.

Также подразделениями российских войск группировки «Запад» было освобождено восемь населённых пунктов: Макеевка и Невское в ЛНР, Новосадовое в ДНР, а также Вишнёвое, Кругляковка, Першотравневое, Колесниковка и Копанки в Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 декабря украинское издание «Страна. ua» проинформировало о ключевых боях за Курахово в ДНР, которые сейчас ведутся в деревне Старые Терны. Отмечалось, что освобождение этого населённого пункта позволит российским военным зачистить промышленную зону в Курахово, после чего город падёт.

Военный эксперт Андрей Марочко 30 ноября рассказал, что украинские военные бегут со своих позиций около города Сватово в ЛНР. При этом он добавил, что противник пока продолжает сопротивление на этом участке фронта.