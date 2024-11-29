Москва, 29 ноября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки освободили населённые пункты Воровское и Раздольное на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 29 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населённый пункт Раздольное Донецкой Народной Республики», — рассказал он.

Официальный представитель Минобороны уточнил, что военные группировки «Центр» также нанесли удары по нескольким бригадам украинских формирований и отразили восемь попыток контратак противника.

Конашенков добавил, что войска российской группировки «Центр» за сутки освободили населённый в Воровское в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября российская группировка войск «Центр» освободила населённый пункт Новая Ильинка в ДНР. Отмечалось, что ария России также нанесла на этом направлении удары по несколькими бригадам украинской армии и отразили 10 попыток контратак противника.

Войска группировки «Запад» ВС России 26 ноября освободили населённый пункт Копанки в Харьковской области. Ими также были нанесены удары по нескольким бригадам украинских формирований в районах Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки и Новоплатоновки в Харьковской области, а также около Ивановки в ДНР.

Армия России 22 ноября освободили в ДНР населённый пункт Новодмитровка. Ранее в этот же день министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские военные ускорили продвижение в зоне проведения спецоперации.