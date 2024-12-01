Неаполь, Италия, 1 декабря, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Грузинский нападающий итальянского футбольного клуба (ФК) «Наполи» Хвича Кварацхелия заявил о поддержке протестующих в Тбилиси, которые выступают за прозападный курс страны, и призвал остановить насилие, которое наблюдается на демонстрациях.

Luca Bruno/AP/TASS Хвича Кварацхелия

По мнению футболиста, проживающего в Италии, большинство жителей Грузии хотят, чтобы страна вступила в ЕС. Он также назвал «агрессией» действия грузинской полиции по подавлению беспорядков. При этом спортсмен не прокомментировал то, что протестующие бросали в полицию фейерверки, ломали уличные скамейки и пытались захватить парламент.

«Желание и воля грузинского народа идти по европейским дорогам — это наш исторический выбор, единственно правильный выбор, и сворачивать с этой дороги недопустимо», — написал он в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, протесты в Тбилиси активизировались после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз. Власти также отказались от всех бюджетных грантов от Брюсселя.

Сторонники евроинтеграции, вышедшие на улицу, действуют агрессивно. Они бросают в полицию камни, большие петарды, слепят глаза правоохранителей лазерами. За два первых дня протестов пострадали 42 сотрудника полиции.

Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков 1 декабря заявил, что власти Грузии противостоят попытке государственного переворота. Они на примере Украины понимают, что протестующие прозападники толкают страну к катастрофе, а потому стараются не допустить киевского сценария.