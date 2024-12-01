Москва, 1 декабря, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Власти Грузии прекрасно понимают, чем могут обернуться массовые протестные акции на примере государственного переворота на Украине в 2014 году, и стремятся не допустить такого варианта развития событий. Об этом 1 декабря заявил глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Александр Патрин/ТАСС

«Украина со своим майданом преподала урок всему миру: майдан — путь к насилию, госперевороту и катастрофе. Власти Грузии это отлично осознают. Поэтому полны решимости не допустить в Тбилиси украинский сценарий», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 декабря вытесненные спецназом с проспекта Руставели участники несанкционированных протестных акций в Тбилиси отошли на проспект Чавчавадзе к зданию Тбилисского государственного университета. Там они перекрыли движение автотранспорта.

Ранее в этот же день сотрудники грузинских силовых ведомств начали разгон несанкционированного митинга у здания парламента в Тбилиси, используя водомёты и, вероятно, слезоточивый газ. В свою очередь, манифестанты запускали в сотрудников правоохранительных органов фейерверки и петарды. Ночью они выстроили баррикады, а часть участников протестных акций ночью распивали алкоголь и занимались вандализмом, разрисовывая стены граффити.

Перед этим грузинские силовики начали задерживать участников протестной акции около здания парламента республики на проспекте Руставели в Тбилиси. Сотрудники правоохранительных органов применили для этого спецсредства, в том числе большое количество слезоточивого газа и водомёты.

В последние два дня в Грузии проходят несанкционированные протесты, а в ночь на 30 ноября их участники попытались захватить здание парламента страны. Акции начались после решения правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 года обсуждение вступления страны в Евросоюз.