Тбилиси, 30 ноября, 2024, 18:03 — ИА Регнум. В Тбилиси из-за действий протестующих сторонников оппозиции за два пострадали 42 сотрудника полиции. Об этом 30 ноября сообщил на брифинге замглавы МВД Александр Дарахвелидзе.

Global Look Press/Jay Kogler/Keystone Press Agency

«Они были доставлены в медицинские учреждения с различными травмами, полученными в ходе столкновений, в том числе ожогами и переломами», — уточнил он.

Дарахвелидзе призвал участников акций не допускать нарушений. В случае необходимости противостоять эскалации МВД будет применять все предусмотренные законом меры, предупредил он.

Замминистра отметил, что есть многочисленные свидетельства агрессивного поведения протестующих. В том числе они перекрывали центральный проспект столицы, используя инвентарь, украденный из кафе, бросали камни и строительный мусор в сотрудников полиции.

«Они также нанесли ущерб расположенной на прилегающей территории частной и муниципальной инфраструктуре, подожгли мусорные баки и деревянные стулья», — процитировало Дарахвелидзе агентство «Интерпрессньюс».

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 30 ноября толпа протестующих в Тбилиси пыталась захватить парламент. Причиной недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 года обсуждение вступления страны в ЕС. Правоохранители применили водомёты и оттеснили толпу от законодательного органа.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на следующее утро, комментируя протесты в Тбилиси, поблагодарил полицию за защиту конституционного строя. Он подчеркнул, что акция оппозиции не была мирной, её участники в том числе бросали в полицию фейерверки, а также пытались сломать ограждения возле парламента, чтобы попасть внутрь.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ИА Регнум заявил, что беспорядки в Тбилиси устроили, пытаясь деморализовать грузинское правительство. В организации протестов напрямую и косвенно участвует Запад, подчеркнул он.