Минеральные Воды, Ставропольский край, 1 декабря, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились 105 человек, совершил 1 декабря экстренную посадку в Минеральных Водах. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Алексей Майшев/РИА Новости

Авиалайнер, следовавший в Сочи, вылетел из Минвод, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. Из 105 человек, находившихся на борту, девять — дети.

Никто в результате инцидента не пострадал. Как сообщила авиакомпания «Азимут», пассажиры полетят в Сочи резервным бортом.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 ноября авиалайнер SSJ-100 компании «Азимут», совершил аварийную посадку в Красноярске. Самолёт следовал по маршруту Минеральные Воды — Уфа — Красноярск. На борту возникла неисправность гидравлики передней стойки шасси.

В этот же день в аэропорту Антальи в Турции прилетевший из Сочи SSJ-100 загорелся после посадки. Причинённый ущерб составил не менее 1 млн рублей. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Следовавший из Бангкока самолёт 28 ноября совершил экстренную посадку в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе. На борту находились 263 пассажира, в том числе 127 детей.