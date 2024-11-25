Красноярск, 25 ноября, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Ещё один самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий компании «Азимут», совершил аварийную посадку в Красноярске. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Инцидент произошёл утром 24 ноября. Борт следовал по маршруту Минеральные Воды — Уфа — Красноярск. Воздушное судно подало сигнал об аварийной посадке из-за неисправности гидравлики передней стойки шасси.

В Красноярске он сел в 07:45 по мск. По информации канала, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропорту турецкой Антальи 24 ноября загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи. Пожар начался на борту в момент посадки. По словам пассажирки Евгении Лавриненко, в салоне почувствовали резкий удар, после чего отключилось электричество.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». По предварительным данным, причинённый в результате происшествия ущерб составил не менее 1 млн рублей.

Росавиация разбирается с инцидентом. Предварительно, грубая посадка самолёта Sukhoi Superjet произошла в результате сдвига ветра. При возгорании самолёта никто не погиб. Пожар потушили. Эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Пассажиры готовят коллективный иск к авиакомпании «Азимут».