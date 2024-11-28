Екатеринбург, 28 ноября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. В екатеринбургском аэропорту Кольцово на экстренную посадку заходит самолёт из Таиланда. Воздушная гавань получила анонимное электронное письмо о бомбе на борту. Об этом 28 ноября сообщил Telegram-канал «112».

Global Look Press

На взлётно-посадочной полосе судно будут встречать представители силовых структур, медики и пожарные. На борту рейса из Бангкока находятся 263 пассажира, из которых 127 — дети.

Посадка запланирована на 17:45 по мск.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября самолёт компании «Уральские авиалинии», летевший из Екатеринбурга во Владивосток, совершил аварийную посадку в пункте назначения. Причиной стала техническая неисправность. Обратный рейс из Владивостока в Екатеринбург задержался на шесть часов.

Вечером 4 ноября летевший в Уфу самолёт экстренно приземлился в петербургском аэропорту Пулково. Сразу после вылета борта из Санкт-Петербурга сработала сигнализация в багажном отсеке. Командир воздушного судна принял решение развернуть самолёт, выработать топливо и приземлиться. Посадка прошла успешно.