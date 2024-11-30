Тбилиси, 1 декабря, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Участников митинга оппозиции начали задерживать силовики возле здания парламента Грузии в Тбилиси на проспекте Руставели. Об этом 1 декабря сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Протест в Грузии

Отмечается, что сначала против протестующих силовики применили спецсредства, в том числе большое количество слезоточивого газа и водомёт, а затем начались задержания. Митингующие разбежались, ситуация остаётся напряженной на пересечении улиц Чичинадзе и Зубалашвили, сбоку от здания парламента. Пытаясь отбиться от силовиков, протестующие используют петарды и фейерверки.

Точное число задержанных неизвестно, в МВД Грузии пока не давали официальных комментариев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что участники антиправительственного митинга у здания парламента в Тбилиси забросали камнями, петардами и фейерверками здание, одна из петард через окно попала внутрь, в помещениях возникло возгорание. Демонстранты встретили бурным одобрением начавшийся пожар в здании парламента, однако огонь быстро погас.

В Грузии в последние двое суток проходят массовые акции протеста. В ночь на 30 ноября толпа протестующих в Тбилиси пыталась захватить парламент. Причиной недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 года обсуждение вступления страны в ЕС. Правоохранители применили водомёты и оттеснили толпу от законодательного органа.

В МВД Грузии сообщили, что акция протеста у здания парламента в Тбилиси вышла за рамки закона — митингующие громили всё на своём пути, нанося вред городской инфраструктуре. Полицейские были вынуждены применить спецсредства для того, чтобы «разрядить ситуацию». Есть пострадавшие с обеих сторон, полиция за два дня задержала около 150 человек.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя протесты в Тбилиси, поблагодарил полицию за защиту конституционного строя. Он подчеркнул, что акция оппозиции не была мирной, её участники бросали в полицию фейерверки, а также пытались сломать ограждения возле парламента, чтобы попасть внутрь.