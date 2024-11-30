Брянск, 1 декабря, 2024, 01:03 — ИА Регнум. Ночью 1 декабря в небе над Брянской областью были обнаружены и уничтожены подразделениями противовоздушной обороны десять украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

С промежутком в десять минут глава области опубликовал два сообщения об уничтожении вражеских дронов. В первом он информировал, что силы ПВО сбили семь беспилотников, во втором сообщил о ещё трёх уничтоженных БПЛА.

Он уточнил, что ВСУ предприняли попытки атаковать область с воздуха с применением дронов самолётного типа, но попытки были пресечены.

Богомаз заверил, что пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ ночью 29 ноября массированно атаковали с воздуха Ростовскую область. Подразделения ПВО и средства РЭБ на северо-западе региона уничтожили и подавили 30 вражеских беспилотников.

В Днепропетровской области на Украине, в районе населённого пункта Царичанка, поражены цех по сборке беспилотников и центр подготовки операторов БПЛА, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.