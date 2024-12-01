Брянск, 1 декабря, 2024, 04:20 — ИА Регнум. В Брянской области 1 декабря при ночной атаке беспилотника ВСУ в Стародубском муниципальном округе погиб ребёнок. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он подчеркнул, что по мирным жителям была совершена целенаправленная атака дроном.

«Приношу семье глубокие соболезнования… Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения…» — написал глава области.

Он пообещал, что семье погибшего ребёнка будет оказана вся необходимая помощь.

Богомаз отметил, что ВСУ ночью 1 декабря совершили массированную атаку на Брянскую область. В Стародубском муниципальном округе полностью уничтожен один жилой дом. Также повреждения получили остекление, балконы и фасад многоквартирного дома.

Как сообщало ИА Регнум, на окраине одного из населённых пунктов в Калужской области ночью 1 декабря возник пожар после падения вражеского беспилотника.

Ночью 1 декабря в небе над Брянской областью были обнаружены и уничтожены подразделениями противовоздушной обороны десять украинских беспилотников.

В Днепропетровской области на Украине, в районе населённого пункта Царичанка, поражены цех по сборке беспилотников и центр подготовки операторов БПЛА, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.