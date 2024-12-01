Москва, 1 декабря, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Рост курса доллара в России вызван, в частности, выводом из экономики денег, которые мигранты отправляют в свои родные страны. Таким мнением поделился депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты в России

«Миллионы мигрантов в России выводят заработанные средства из нашей экономики, пересылая их к себе на родину. Уже пару лет полная статистика этих переводов закрыта, но та, что просачивается, говорит, что это огромные средства», — написал депутат в Telegram-канале.

Мигранты и их диаспоры скупают доллары в банках, что стимулирует спрос и рост курса валюты, добавил Матвеев.

По информации парламентария, ВВП Таджикистана на 50% состоит из переводов из России (5,7 млрд долларов в 2023 году), Киргизии — на треть (2 млрд долларов), Узбекистана — 12–15% (более 14,5 млрд долларов), Грузии — более 2 млрд долларов, Армении — более 3 млрд долларов.

Практически все «дружественные» страны СНГ ввели санкции против российских банков и карт «МИР», что затрудняет рублёвые переводы. Мигранты предпочитают валюту наличными, что также увеличивает курс, приводит к искусственному росту курса доллара, который может негативно сказаться на наполняемости бюджета и газонефтяном экспорте, подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА Регнум, причиной произошедших резких колебаний курса рубля являются разовые факторы, включая спекуляцию, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. По словам министра, в настоящее время правительство РФ вместе с Центробанком вырабатывает необходимые для принятия в этой ситуации решения.

27 ноября на международном внебиржевом валютном рынке Forex курс доллара впервые с 16 марта 2022 года превысил 110 рублей. Центробанк России с 29 ноября установил официальный курс доллара на уровне 109,5782 рубля.

Президент России Владимир Путин 28 ноября призвал не паниковать из-за колебаний курса рубля, так как ситуация с этим вопросом находится под контролем. Глава государства отметил, что на курс российской валюты влияют многие факторы, в том числе сезонного характера, включая платежи в бюджет, цены на нефть.