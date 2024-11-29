Решетников объяснил колебания курса рубля нервозностью на рынке
Москва, 29 ноября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Причиной произошедших на нынешней неделе резких колебаний курса рубля являются разовые факторы, включая факторы спекулятивного характера. Об этом 29 ноября заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
По словам министра, в настоящее время правительство РФ вместе с Центробанком вырабатывает необходимые для принятия в этой ситуации решения.
«Исходим из того, что после прекращения нервозности на рынке курс вернётся к своим фундаментальным значениям. Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера», — сказал он.
Решетников отметил, что у России крепкий торговый баланс, показатели которого за последние два месяца выше, чем они были в летний период, а российские компании — экспортёры продолжают стабильно работать на фоне восстановления импорта и продолжения расчётов по внешнеторговым контрактам.
Глава Минэкономразвития уточнил, что, очевидно, сейчас потребуется адаптация к новым санкциям против РФ, в том числе в части изменения банковских механизмов и каналов поступления валюты на отечественный рынок. Он добавил, что в течение последних лет такого рода ограничения вводились не раз, и каждый раз экономика России адаптировалась к ним и продолжала развиваться.
Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября на международном внебиржевом валютном рынке Forex курс доллара впервые с 16 марта 2022 года превысил 110 рублей. Центробанк России с 29 ноября установил официальный курс доллара на уровне 109,5782 рубля.
Президент России Владимир Путин 28 ноября призвал не паниковать из-за колебаний курса рубля, так как ситуация с этим вопросом находится под контролем. Глава государства отметил, что на курс российской валюты влияют многие факторы, в том числе сезонного характера, включая платежи в бюджет, цены на нефть.
Главный научный сотрудник института экономики РАН Игорь Николаев заявил ИА Регнум, что темпы роста доллара являются временным явлением и потому лавинообразного падения рубля ждать не следует. При этом он назвал декабрь традиционно не очень хорошим месяцем для рубля, так как много россиян на Новый год выезжает за рубеж, из-за чего растёт спрос на валюту. По прогнозу экономиста, темпы ослабления рубля в декабре будут снижаться.