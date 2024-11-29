Москва, 29 ноября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Причиной произошедших на нынешней неделе резких колебаний курса рубля являются разовые факторы, включая факторы спекулятивного характера. Об этом 29 ноября заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Решетников объяснил колебания курса рубля нервозностью на рынке

По словам министра, в настоящее время правительство РФ вместе с Центробанком вырабатывает необходимые для принятия в этой ситуации решения.

«Исходим из того, что после прекращения нервозности на рынке курс вернётся к своим фундаментальным значениям. Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера», — сказал он.

Решетников отметил, что у России крепкий торговый баланс, показатели которого за последние два месяца выше, чем они были в летний период, а российские компании — экспортёры продолжают стабильно работать на фоне восстановления импорта и продолжения расчётов по внешнеторговым контрактам.

Глава Минэкономразвития уточнил, что, очевидно, сейчас потребуется адаптация к новым санкциям против РФ, в том числе в части изменения банковских механизмов и каналов поступления валюты на отечественный рынок. Он добавил, что в течение последних лет такого рода ограничения вводились не раз, и каждый раз экономика России адаптировалась к ним и продолжала развиваться.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября на международном внебиржевом валютном рынке Forex курс доллара впервые с 16 марта 2022 года превысил 110 рублей. Центробанк России с 29 ноября установил официальный курс доллара на уровне 109,5782 рубля.

Президент России Владимир Путин 28 ноября призвал не паниковать из-за колебаний курса рубля, так как ситуация с этим вопросом находится под контролем. Глава государства отметил, что на курс российской валюты влияют многие факторы, в том числе сезонного характера, включая платежи в бюджет, цены на нефть.

Главный научный сотрудник института экономики РАН Игорь Николаев заявил ИА Регнум, что темпы роста доллара являются временным явлением и потому лавинообразного падения рубля ждать не следует. При этом он назвал декабрь традиционно не очень хорошим месяцем для рубля, так как много россиян на Новый год выезжает за рубеж, из-за чего растёт спрос на валюту. По прогнозу экономиста, темпы ослабления рубля в декабре будут снижаться.