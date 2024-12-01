Москва, 1 декабря, 2024, 03:31 — ИА Регнум. В России с 1 декабря начал действовать сезонный запрет на езду на автотранспорте с летней резиной. Постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

(сс) Andrew Ross Колесо

За езду на летней резине предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Правила действуют с декабря по февраль включительно.

При этом в МВД России заверили, что не будут штрафовать автомобилистов, которые не «переобули» автомобиль вовремя, — сотрудники полиции будут вести разъяснительную работу.

Как сообщало ИА Регнум, повышение штрафа за отсутствие полиса обязательного страхования призвано снизить количество людей, которые пренебрегают его оформлением по разным причинам. Принимая такие меры, государство пытается дать понять, что езда без полиса будет больно бить по карману, заявил автоэксперт Пётр Баканов.

В Госдуме намерены рассмотреть законопроект, предполагающий мгновенное оповещение водителя о нарушении правил дорожного движения. По мнению авторов инициативы, для профилактики нарушения ПДД, наряду с фотофиксацией, водителей необходимо одновременно уведомить о проступке сигналом красного цвета.

1 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов в размере до 5 тыс. рублей за опасное вождение. За повторное нарушение предусмотрено лишение водителя прав на срок от одного до трёх месяцев.