Москва, 25 ноября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Повышение штрафа за отсутствие полиса обязательного страхования призвано снизить количество людей, которые пренебрегают его оформлением по разным причинам. Принимая такие меры, государство пытается дать понять, что езда без полиса будет больно бить по карману, заявил автоэксперт Пётр Баканов корреспонденту ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По данным издания «Коммерсантъ», Государственная дума намерена в шесть раз повысить штраф для автомобилистов за езду без полиса ОСАГО. Инициативу уже поддержали в Министерстве внутренних дел РФ. Предполагается увеличить штраф за отсутствие страховки с нынешних 800 рублей сразу до пяти тысяч рублей.

Автоэксперт обратил внимание на то, что ситуация с игнорированием оформления полиса ОСАГО существует не первый год в стране и тому может быть несколько причин.

«ОСАГО дорожает день ото дня, ну и кто-то считает, что на это можно наплевать. Также есть какой-то процент людей, которые забывают посмотреть на дату в полисах, но это уже, скорее, такая чистая случайность. В целом можно сказать, что это отсутствие дисциплины у водителей», — объяснил специалист.

Баканов заявил, что именно поэтому государство пытается бороться с этими проявлениями и хочет сделать так, чтобы езда без полиса больно била по карману.

«Необходимо, чтобы человек понял в конце концов, что это будет ему экономически невыгодно, если его так три-четыре раза оштрафуют серьёзно, то это будет сумма, соразмерная с оформлением полиса. И такая экономия может выйти боком»,— пояснил автоэксперт.

В Российском союзе автостраховщиков посчитали, что без ОСАГО ездит примерно от 2,5 до 3,6 млн человек. Специалист назвал эту цифру большой, так как она составляет порядка 10% от общего числа автомобилистов на дороге. По его словам, тут есть над чем задуматься.

«Среди подобных машин много коммерческого транспорта, те же «газельки», за рулём которых ездит непонятно кто, непонятно с какими целями и у них обычно бывают проблемы с документами. И естественно, что возникает масса сложностей, когда вот такой безалаберный водитель кого-то заденет, и в случае разбора ДТП он говорит, что у него нет полиса. А дальше, значит, автомобилисту, который является потерпевшим, приходится обращаться в суд. Естественно, что ничего хорошего в этом нет. Повышение штрафа вполне оправдано. Есть нормальный инструмент, которым можно пользоваться»,— рассказал Баканов.

В СМИ сообщают, что экспертное сообщество усомнилось в эффективности данной меры, потому что проверять наличие страхового полиса при регистрации автомобиля перестанут в марте 2025 года, а штрафовать за его отсутствие через камеры будут не раньше осени 2026-го.

«Нужно понимать, что наличие полиса для регистрации автомобиля, с юридической стороны, вещь непонятная. То есть мне нужно зарегистрировать машину, а буду ли я на ней ездить или нет, это уже моё дело. Я могу начать эксплуатацию автомобиля через полгода, и поэтому привезти машину на эвакуаторе к точке регистрации транспортного средства. Соответственно, это вполне разумно и логично не требовать ОСАГО при регистрации»,— высказал своё мнение специалист.

При этом Баканов заявил, что с момента, как камеры будут фиксировать правонарушение в виде отсутствия страхового полиса, таким автомобилистам мало не покажется. А на данном этапе, по словам автоэксперта, выявить факт наличия или отсутствия ОСАГО можно в рамках выборочной проверки.

«Как только данная мера будет введена, сотрудники ГАИ будут уделять этому больше внимания при простых проверках. Значит, есть шанс, что определённый процент водителей без полисов исчезнет с дорог»,— заключил специалист.

Ранее Баканов рассказал ИА Регнум о том, почему в России с 1 января 2025 года могут увеличить штрафы за нарушение ряда Правил дорожного движения по наиболее «популярным» статьям. По мнению эксперта, данная мера призвана серьёзно наказать рублём человека за грубые правонарушения, которые могут повлечь за собой трагические последствия.

5 ноября в Государственной думе сообщили о том, что собираются рассмотреть законопроект, предполагающий мгновенное оповещение водителя о нарушении Правил дорожного движения. По мнению авторов инициативы, для профилактики нарушения ПДД наряду с фотофиксацией водителей необходимо одновременно уведомить о проступке сигналом красного цвета.

1 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов в размере до 5 тыс. рублей за опасное вождение. За повторное нарушение предусмотрено лишение водителя прав на срок от одного до трёх месяцев. Под опасным вождением, рассматриваемым в законопроекте, подразумевается в числе прочего несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, резкое торможение, не требующееся для предотвращения ДТП, и перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты.

В тот же день в Госдуму внесли законопроект о штрафе в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей за отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)