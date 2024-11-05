Москва, 5 ноября, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий мгновенное оповещение водителя о нарушении Правил дорожного движения (ПДД), рассмотрят депутаты Государственной думы. Парламентарии предлагают внести изменения в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ».

Гибдд.рф Система автоматической фиксации нарушений ПДД

По мнению авторов инициативы, для профилактики нарушения ПДД наряду с фотофиксацией водителей необходимо одновременно уведомить о проступке сигналом красного цвета. Согласно пояснительной записке, превышение скорости является одним из наиболее опасных и часто встречающихся нарушений ПДД, документ есть в распоряжении ТАСС. Такая мера может эффективно предотвратить подобные нарушения.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов в размере до 5 тыс. рублей за опасное вождение. За повторное нарушение предусмотрено лишение водителя прав на срок от одного до трёх месяцев. Под опасным вождением, рассматриваемым в законопроекте, подразумевается в числе прочего несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, резкое торможение, не требующееся для предотвращения ДТП, и перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты.