Москва, 2 октября, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Государственная дума Российской Федерации в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов в размере до 5 тыс. рублей за опасное вождение. Законопроект рассматривался 1 октября в ходе пленарного заседания нижней палаты Федерального собрания.

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Административный штраф за опасное вождение будет регламентироваться статьёй 12.38. Согласно статье, нарушение правил дорожного движения (ПДД), выразившееся в опасном вождении, повлечёт штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрено лишение водителя прав на срок от одного до трёх месяцев.

«Мы будем обсуждать эти нормы ко второму чтению с учётом необходимости доработать их в сторону ужесточения», — указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Под опасным вождением, рассматриваемым в законопроекте, подразумевается в числе прочего несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, резкое торможение, не требующееся для предотвращения ДТП, и перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы в размере 5 тыс. рублей за опасное вождение. Как отметили авторы законопроекта, по вине автомобилистов, практикующих опасное вождение, происходит до 80% дорожных аварий.

1 октября в Госдуму также внесли законопроект о штрафе в размере от 3 до 5 тыс. рублей за отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 12.37 КоАП РФ («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности»).