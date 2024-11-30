Дамаск, 1 декабря, 2024, 00:59 — ИА Регнум. Сирия способна победить террористов с помощью друзей и союзников. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад в беседе с коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом 30 ноября сообщила канцелярия Асада.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

«Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность от террористов и их сторонников и способна с помощью своих союзников и друзей нанести им поражение и уничтожить их», — подчеркнул Асад во время телефонного разговора с лидером ОАЭ.

Президент ОАЭ в свою очередь подчеркнул, что его страна поддерживает Сирию «в ее борьбе с терроризмом и защите суверенитета, территориальной целостности и стабильности».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обострение ситуации в Сирии российское руководство рассматривает как посягательство на суверенитет республики.

27 ноября вооружённые группировки сирийских боевиков начали наступление на позиции Сирийской арабской армии в районе Алеппо. Они захватили 13 населённых пунктов и наиболее крупную базу правительственной армии.

Позже сирийские боевики заявили, что заняли расположенный в 20 км от Алеппо город Урм-эль-Кубра. В ходе боёв погибли 37 представителей ВС Сирии и союзных им подразделений.

Телеканал Al-Mayadeen 29 ноября сообщил, что армия Сирии начала контрнаступление на боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) в Алеппо и Идлибе. Правительственные войска освободили город Эль-Бакум.