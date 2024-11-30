Москва, 30 ноября, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Украину ждут новые мощные удары российской армии в случае дальнейшего применения ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории РФ. Такое предупреждение сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

Песков пояснил, что массированный удар по объектам на Украине, о котором накануне сообщил президент Владимир Путин, был ответом на атаки западными дальнобойными ракетами по территории России, и отметил, что в случае повторных атак «эта практика продолжится».

«В своём заявлении президент предупредил, что решение разрешить использование этих ракет является безответственным и эскалирующим напряжённость шагом, и в случае использования этих ракет каждый раз будет даваться соответствующий ответ», — сказал пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков напомнил, что киевский режим дважды применил американские ракеты для ударов по территории России.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября стало известно, что украинские войска за последние три дня дважды нанесли удары американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по территории Курской области. В результате этого есть пострадавшие среди российских военнослужащих. Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту гибели двух мирных жителей после ударов 23 ноября тремя снарядами по поселению Большое Жирово.

28 ноября Путин информировал, что в ночь на 28 ноября был нанесён комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников по объектам ВПК Украины, поражены 17 целей.

Вечером того же дня действующий президент США Джо Байден возмутился данному факту. Он повторно призвал принять срочные меры по поддержке Киева.