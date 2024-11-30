Москва, 30 ноября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Общие потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне спецоперации составили до 2045 бойцов. Об этом 30 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Бойцы войсковой группировки «Центр» ликвидировали свыше 510 украинских военных, «Запад» — до 505, «Юг» — до 345, «Днепр» — до 70, «Восток» — до 50, «Север» — больше 30 военных.

Подразделения Южной группировки войск отразили контратаку штурмовой группы 24-ймеханизированной бригады ВСУ. Украинская армия лишилась танка, двух автомобилей, американских бронетранспортёра М113 и бронемашины HMMWV. Был уничтожен полевой склад боеприпасов.

Группировкой войск «Центр» были отражены 11 контратак штурмовых групп украинских войск. ВСУ потеряли два бронетранспортёра М113 и М1117 производства США, две боевые бронированные машины «Козак», четыре автомобиля и другую технику.

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