Москва, 30 ноября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Митинг в Тбилиси, который перерос в беспорядки и попытки штурма парламента Грузии, направлен на создание некой волны негатива, ориентированной на деморализацию правительства страны. Об этом в субботу, 30 ноября, заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ИА Регнум.

Стрингер/РИА Новости

29 ноября сотрудники правоохранительных органов Грузии начали задерживать участников митинга перед зданием парламента в Тбилиси. Протестующие кидали камни, бутылки и хлопушки в силовиков, а также повредили входные ворота парламента, на что представители правопорядка ответили применением водомётов и слезоточивого газа. От незаконных и насильственных действий протестующих пострадали более 50 сотрудников МВД, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам политолога, протестующие добиваются того, чтобы власти Грузии как-то отреагировали на демонстрации. Эксперт считает, что такие действия направлены на создание некой волны негатива в сторону властей, для дальнейшей их деморализации.

Кобахидзе заявил, что в Грузии не повторится сценарий украинского «Майдана», так как в стране сильные институты и мудрый народ.

«Мы помним, что в Киеве было то же самое. Это естественное развитие сюжета. Мы видим, что во всех случаях, когда есть такие заходы, начинается всё с как бы мирного протеста, а потом всё время усугубляется. Они же должны каким-то образом накалять ситуацию и провоцировать власть»,— рассказал Брутер.

Эксперт добавил, что у протестующих нет другого варианта, как спровоцировать власти и добиться желаемого результата, кроме как прибегать к насильственным действиям.

«В организации этих протестов непосредственно участвует Запад. Делая это, как прямо, так и не прямо, через резидентов, Европа теряет Грузию, ну и, соответственно, они будут предпринимать все действия, чтобы этого не произошло»,— сообщил политолог.

Как сообщало издание Interpress. ge, президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла к месту проведения протестной акции в центре Тбилиси и поддержала протестующих. Брутер считает, что подобные действия не послужат поводом для объявления её импичмента, так как Зарубишвили через две недели покидает свой пост.

«События в Грузии так и будут дальше развиваться, а вот получиться ли у протестующих добиться своей цели, зависит от политической воли властей»,— заключил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября в МВД Грузии сообщили, что акция протеста у здания парламента в Тбилиси вышла за рамки закона — митингующие громили всё на своём пути, нанося вред городской инфраструктуре. Полицейские были вынуждены применить спецсредства для того, чтобы «разрядить ситуацию». В МВД призвали горожан подчиняться указаниям и требованиям правоохранителей.

29 ноября в ходе антиправительственного митинга у парламента в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД. Отмечалось, что все они получили тяжёлые травмы в области головы, глаз и других частей тела. Правоохранители задержали 43 протестующих за неподчинение законным требованиям и мелкое хулиганство.

Митинги в Тбилиси начались после заявления Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления страны в Евросоюз. Также было решено отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.