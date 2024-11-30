Москва, 30 ноября, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отменил положение о кадровом резерве военного ведомства на гражданской службе. Соответствующий приказ 30 ноября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Согласно документу, утратившими силу признаны приказ министра обороны РФ № 495 от 14 августа 2017 года, который утверждал положение о кадровом резерве, и приказ № 698 от 23 ноября 2017 года о внесении изменений в предыдущий документ.

Отмечается, что ранее был признан утратившим силу пункт 4 указанного в приказе положения о его утверждении. Кроме того, пункт 11 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» предусматривает, что положение о кадровом резерве утверждает президент страны своим указом.

Положение о кадровом резерве приняли для взаимозаменяемости гражданских специалистов, которые состоят на гражданской службе в Минобороны. Документ предусматривал создание базы сотрудников, которые готовы занять вакантные должности или заменить тех, кто работает в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, проект приказа Белоусова об отмене кадрового резерва на гражданской службе был опубликован 12 октября. В пояснительной записке к нему говорилось, что эта мера утратила актуальность.

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