Москва, 12 октября, 2024, 21:25 — ИА Регнум. Минобороны России отменит положение о кадровом резерве ведомства (гражданская служба) в связи с утратой актуальности.

Иван Шилов ИА Регнум

Проект приказа главы ведомства Андрея Белоусова был опубликован 12 октября.

«Приказываю признать утратившим силу приказ министра обороны ‎Российской Федерации от 14 августа 2017 г. № 495 «Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации» <…> с изменениями, внесёнными приказом министра обороны Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. № 698», — сказано в документе.

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» установлено, что положение о кадровом резерве федерального государственного органа, которое определяет порядок формирования кадрового резерва и работы с ним, утверждается указом президента, отмечается в пояснительной записке к проекту приказа.

Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре Минобороны предложило внести изменения в военную форму офицеров Военно-морского флота. Предполагается вернуть прекращённую в 2022 году выдачу пилоток чёрного цвета с кантами белого цвета для офицеров, мичманов и прапорщиков. Кроме того, согласно предложенным изменениям, у высших офицеров должны появиться парадно-выходные тужурки чёрного цвета с пятипроцентным золочением на воротнике.