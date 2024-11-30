Донецк, 30 ноября, 2024, 10:03 — ИА Регнум. После подрыва боевиками украинских формирований дамбы уровень воды в Кураховском водохранилище понизился на несколько метров. Об этом 30 ноября рассказал источник в силовых ведомствах Донецкой Народной Республики (ДНР).

(сс) Dedushka udik3

«Заметно, что после того, что ВСУ устроили с дамбой, вода ушла минимум на 10—15 метров», — процитировало его слова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября украинские боевики подорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища в посёлке Старые Терны в ДНР. Отмечалось, что это было сделано, предположительно, с целью задержать продвижение. В результате подрыва погибли минимум 10 украинских бойцов.

В российских силовых структурах 13 ноября рассказали, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) подрывом дамбы Кураховского водохранилища затопили собственные позиции в районе Курахово. Отмечалось, что прорыв дамбы, по прогнозам силовиков, не повлияет на наступление ВС России, потому что высвобожденный объём воды оказался сравнительно небольшим.

Позднее в этот же день глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал актом терроризма подрыв ВСУ Терновской дамбы. Он напомнил о минировании украинскими боевиками Днепрогэса и добавил, что киевский режим предпринимает подобные действия с первых дней СВО.