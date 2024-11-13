Мелитополь, 13 ноября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Подрыв Терновской дамбы Кураховского водохранилища является очередным актом террористической деятельности киевского режима. Об этом 13 ноября заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Кадр из видео Дамба после подрыва

«Это пример террористической деятельности режима [Владимира] Зеленского, который уничтожает всё то, что не строил», — заявил Рогов.

Он отметил, что украинские войска, отступая, разрушают инфраструктуру, лишая жителей освобождённых Россией населённых пунктов необходимых для жизни условий.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3929122" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры подрыва дамбы Кураховского водохранилища в ДНР

Рогов напомнил о минировании украинской армией ДнепроГЭСа и добавил, что подобные действия киевский режим предпринимает с первых дней спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября Рогов заявил, что российские военные прорвались в город Курахово в Донецкой Народной Республике. В этот же день появилась информация о подрыве ВСУ дамбы Кураховского водохранилища в посёлке Старые Терны с целью помешать ВС РФ взять район под контроль и завершить оперативное окружение города.

Источники в силовых структурах 12 ноября сообщили, что ВС РФ взяли в клещи украинских военных, дислоцированных южнее Курахово. Их отрезали от основных сил ВСУ и линий снабжения.

Российские силовики 13 ноября сообщили, что украинская армия, подорвав Терновскую дамбу, лишилась как минимум 10 военных. Это произошло из-за того, что в результате разрушения дамбы ближайшие к ней позиции оказались под водой.