ДНР, 13 ноября, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Из-за подрыва украинскими военными дамбы Кураховского водохранилища в Донецкой Народной Республике погибли 10 бойцов ВСУ, сообщил 13 ноября источник в силовых структурах.

Кадр из видео

«Ближайшие к дамбе позиции противника залило быстро. Известно как минимум о 10 погибших украинских солдатах», — процитировал представителей силовиков ТАСС.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3929064" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября появилась информация о том, что российские штурмовики прорвались в Курахово. В этот же день стало известно о подрыве ВСУ дамбы в посёлке Старые Терны с целью помешать российским войскам взять район под контроль и завершить оперативное окружение Курахово.

На следующий день, 12 ноября, источники в силовых структурах сообщили, что российские войска взяли в клещи группировку противника, расположенную южнее Курахово. Украинских военных отрезали от основных сил и линий снабжения.