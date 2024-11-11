Москва, 11 ноября, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) подорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища в посёлке Старые Терны, расположенном на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 ноября сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

ИА Регнум

«Очевидцы и местные ресурсы сообщают, что подорвана Терновская дамба Курахровского водохранилища», — говорится в публикации.

По данным канала, вода уже начала затапливать населённые пункты, которые находятся рядом с дамбой. Скорее всего, дамбу взорвали, чтобы попытаться задержать продвижение российских войск. Отмечается, что подразделения ВС РФ в перспективе замкнут оперативное окружение Курахово после взятия под контроль Старых Терн.

Как передавало ИА Регнум, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов 11 ноября сообщил, что российские подразделения вошли в Курахово. В восточной части городе идут ожесточённые бои.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов в тот же день рассказал, что российские бойцы находятся в 4 км от Кураховского водохранилища. В случае дальнейшего продвижения войск РФ на этом направлении в оперативное окружение попадёт большая группировка ВСУ.