Киев, 13 ноября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ), подорвав дамбу Кураховского водохранилища, затопили собственные позиции в низовьях под населённым пунктом Курахово. Об этом 13 ноября сообщили в силовых структурах.

Кадр из видео Дамба до подрыва ВСУ

Отмечается, что вода покрыла всё, что было в низинах и на уровне самой дамбы.

«Действия ВСУ трудно объяснить. <…> Ущерб в первую очередь для самого противника», — процитировал источник ТАСС.

При этом, по прогнозам силовиков, на наступление ВС России прорыв дамбы не повлияет, так как высвобожденный объём воды оказался сравнительно небольшим.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября ВСУ подорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища в посёлке Старые Терны, расположенном на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Предположительно, её взорвали, чтобы попытаться задержать продвижение российских войск. Отмечается, что подразделения ВС РФ в перспективе замкнут оперативное окружение Курахово после взятия под контроль Старых Терн. Источник ТАСС заявил, что из-за подрыва погибли минимум 10 украинских бойцов.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в тот же день сообщил, что российские штурмовики прорвались в Курахово. В восточной части города идут тяжёлые бои.

13 ноября в ВСУ заявили, что готовы отступить с позиций в районе Курахово, но пока не получили приказа. По словам одного из военных, Вооружённые силы РФ ведут атаки с нескольких сторон.