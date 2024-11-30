Москва, 30 ноября, 2024, 07:31 — ИА Регнум. У России есть в достатке все военно-технические средства для вразумления Запада, если других аргументов он не слышат. Об этом заявил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Он в том числе отметил эффективность сил ПВО.

«Вы видите, что происходит. У нас есть масштабные средства противодействия для вразумления наших противников, коль скоро они не понимают никаких других аргументов», — прокомментировал Рябков тему ударов оружием США по территории РФ.

Российский дипломат добавил, что хоть на Западе и слышат Москву, но слушать не хотят. И в этом ключевая проблема.

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон старается использовать все возможности, чтобы помешать и навредить России, но у США ничего не получится, задачи спецоперации будут решены, заявил ранее Рябков.

Заявления действующего президента США Джо Байдена об ударах российских военных по украинским формированиям и о необходимости поддержки на этом фоне Киева являются агонией. Об этом 29 ноября заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

28 ноября президент России Владимир Путин информировал, что в ночь на 28 ноября был нанесён комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников по объектам ВПК Украины, поражены 17 целей.